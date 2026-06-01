Dinamani
ஐபிஎல்! தொடர்ந்து 2 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி!வேலூரில் 106 டிகிரி! 14 இடங்களில் சதமடித்த வெய்யில்!எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கும் : அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை : ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாட்டில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஆதவ் அர்ஜுனா துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் நல்லது: பிரேமலதா விஜயகாந்த்இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்
/
ஈரோடு

நுழைவுத் தோ்வில் வெற்றி பெற்று ஐஐடி-யில் சோ்ந்த பழங்குடியினா் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

News image

ஐஐடி இல் தோ்வான பழங்குடியின மாணவருக்கு பரிசு வழங்குகிறாா் சமூக நீதித்துறை அமைச்சா் வன்னிஅரசு. உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் கந்தசாமி, பவானிசாகா் எம்எல்ஏ விபி தமிழ்ச்செல்வி

Updated On :1 ஜூன் 2026, 1:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆசனூா் உண்டு, உறைவிடப் பழங்குடியினா் பள்ளியில் படித்த 16 மாணவா்கள் நொய்டா ஐஐடி நுழைவுத் தோ்வில் தோ்வாகியுள்ளனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் வட்டம் ஆசனூா் மலைப் பகுதியில் உள்ள மாவநத்தம் பழங்குடியின மலைக் கிராமத்தில் சமூக நீதித் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு, பழங்குடியின மக்களின் குறைகளை சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னியரசு கேட்டறிந்தாா். இதைத்தொடா்ந்து ஆசனூா் பழங்குடியினா் உண்டு, உறைவிட பள்ளியில் படித்த 16 மாணவ, மாணவிகள் நுழைவுத் தோ்வு எழுதி நொய்டாவில் உள்ள ஐஐடி-யில் பயில்வதற்காக தோ்வாகியுள்ளனா்.

இதுதொடா்பாக வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்று. மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி தலைமை வகித்தாா்.

பவானிசாகா் எம்எல்ஏ வி.பி.தமிழ்ச்செல்வி முன்னிலை வகித்தாா்.

ஐஐடியில் சோ்ந்த மாணவா்களுக்கு சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னியரசு பரிசு வழங்கிய பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தாட்கோ மூலமாக கடன் உதவி வழங்குவதை எளிமைப்படுத்துவதற்கான வழிவகைகளை செய்துள்ளோம். ஏற்கெனவே இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. துறை சாா்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் வங்கி அதிகாரிகளை கலந்து பேசி இதற்கு தீா்வு காணப்படும்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு முறையான மயான வசதி செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா். சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தின் கள இணை இயக்குநா்கள் கெளதம், யோகேஷ் குமார காா்கே உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

அமைச்சரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்: வன்னிஅரசு

அமைச்சரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்: வன்னிஅரசு

10-ஆம் வகுப்பு தோ்வு: பழங்குடியின நலப் பள்ளி 96.66% தோ்ச்சி

10-ஆம் வகுப்பு தோ்வு: பழங்குடியின நலப் பள்ளி 96.66% தோ்ச்சி

சாமானியா்களின் வலியை நீதித் துறை தீா்க்க வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி

சாமானியா்களின் வலியை நீதித் துறை தீா்க்க வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி

நன்னடத்தை அதிகாரி கண்காணிப்பில் 3 ஆண்டுகள் இருக்க திருட்டு வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்ட இளைஞருக்கு உத்தரவு

நன்னடத்தை அதிகாரி கண்காணிப்பில் 3 ஆண்டுகள் இருக்க திருட்டு வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்ட இளைஞருக்கு உத்தரவு

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்