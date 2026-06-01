Dinamani
ஐபிஎல்! தொடர்ந்து 2 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி!வேலூரில் 106 டிகிரி! 14 இடங்களில் சதமடித்த வெய்யில்!எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கும் : அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை : ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாட்டில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஆதவ் அர்ஜுனா துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் நல்லது: பிரேமலதா விஜயகாந்த்இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்
/
ஈரோடு

யானை தாக்கி இறந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு வனத் துறை சாா்பில் ரூ.50 ஆயிரம் நிவாரணம்

News image

உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்குகிறாா் மாவட்ட வன அலுவலா் குமிலி வெங்கட அப்பால நாயுடு.

Updated On :1 ஜூன் 2026, 1:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அந்தியூரை அடுத்த பா்கூா் மலைப் பகுதியில் யானை தாக்கி உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு உடனடி நிவாரணத் தொகையாக வனத் துறை சாா்பில் ரூ.50 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது.

பா்கூா், எப்பத்தாம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி தங்கராஜ் (40). இவா், தனது வீட்டுக்கு அருகே உள்ள காலி நிலத்தில் இயற்கை உபாதையை கழிக்கச் சென்றபோது காட்டு யானை தாக்கி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து உயிரிழந்த தங்கராஜின் குடும்பத்துக்கு ஈமச்சடங்கு நிவாரணத் தொகை ரூ.50 ஆயிரம் சனிக்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

இதை தங்கராஜின் பெற்றோரிடம் மாவட்ட வன அலுவலா் குமிலி வெங்கட அப்பால நாயுடு நேரில் வழங்கினாா். அந்தியூா் வனச்சரக அலுவலா் நந்தினி, வனவா் ஈஸ்வரமூா்த்தி மற்றும் வனத் துறையினா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த தம்பதி குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண நிதி வழங்கல்! அமைச்சா் செங்கோட்டையன் ஆறுதல்

மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த தம்பதி குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண நிதி வழங்கல்! அமைச்சா் செங்கோட்டையன் ஆறுதல்

பா்கூா் மலைப் பகுதியில் காட்டு யானை தாக்கி விவசாயி உயிரிழப்பு

பா்கூா் மலைப் பகுதியில் காட்டு யானை தாக்கி விவசாயி உயிரிழப்பு

சுவா் இடிந்துவிழுந்ததில் உயிரிழந்தவா் குடும்பத்தினருக்கு அமைச்சா் ஆறுதல்

சுவா் இடிந்துவிழுந்ததில் உயிரிழந்தவா் குடும்பத்தினருக்கு அமைச்சா் ஆறுதல்

தாளவாடி அருகே வனத் துறை வாகனத்தை துரத்திய ஒற்றை யானை

தாளவாடி அருகே வனத் துறை வாகனத்தை துரத்திய ஒற்றை யானை

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்