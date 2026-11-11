திருச்சி-பாலக்காடு ரயில் சேவையில் மாற்றம்
ஈரோடு ரயில் நிலைய பகுதியில் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் திருச்சி-பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண்: 16843) சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
ஈரோடு ரயில் நிலைய பகுதியில் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் திருச்சி-பாலக்காடு டவுன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண்: 16843) சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம்போல பிற்பகல் 1 மணிக்கு திருச்சியில் இருந்து புறப்படும் ரயிலானது ஈரோடு வரை மட்டும் இயக்கப்படும். பணிகள் நிறைவடைந்ததும், ஈரோட்டில் இருந்து பாலக்காடு வரை முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயிலாக இயக்கப்படும் என சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
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