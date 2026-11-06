The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளி பண்டிகை! 132 சிறப்பு ரயில்களை இயக்கும் தெற்கு ரயில்வே! பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார் கமல்ஹாசனுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்துசிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப்.16-ல் தொடக்கம்! அட்டவணை வெளியீடு! சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப்.16-ல் தொடக்கம்! அட்டவணை வெளியீடு!திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் வழக்கு டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு!பாட்டியாலா அருகே எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தீ விபத்து: பதற்றமடைந்த பயணிகள்! பெரியார் அறிவு நூலகத்திற்கு உரிமை கொண்டாடிய திமுக, ஊழலுக்கும் பொறுப்பேற்பார்களா? தமிழிசை கேள்வி பரிந்துரைத்ததுடன் சரி, நூல்கள் வாங்கப்பட்டதா என்பதுகூட பரிந்துரைக் குழு உறுப்பினர்களுக்குத் தெரியாது! ச. தமிழ்ச்செல்வன் தகவல்!பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! போலி நூல்களை வீதியில் கொட்டி எரிக்க வேண்டும்! கமல் ஆவேசம்

செங்கோட்டை-ஈரோடு ரயில் சேவையில் 10 நாள்கள் மாற்றம்

தண்டவாள பராமரிப்புப் பணி காரணமாக செங்கோட்டை-ஈரோடு ரயில் சேவையில் 10 நாள்களுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Updated On :

தண்டவாள பராமரிப்புப் பணி காரணமாக செங்கோட்டை-ஈரோடு ரயில் சேவையில் 10 நாள்களுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஈரோடு-கரூா் பிரிவில் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் 3 ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, கோவையில் இருந்து காலை 8 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை-நாகா்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண் 16322) 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 , 24, 26, 28 ஆகிய 10 நாள்கள் கோவை -திண்டுக்கல் இடையே மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படும். போத்தனூா், பொள்ளாச்சி, பழனி வழியாக திண்டுக்கல் செல்லும்.

இதேபோல, செங்கோட்டையில் இருந்து காலை 5.20 மணிக்குப் புறப்படும் செங்கோட்டை -ஈரோடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண் 16846) 7, 10, 12, 14 , 17, 19, 21, 24 , 26, 28 ஆகிய 10 நாள்கள் கரூா் ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்படும்.

பாலக்காடு டவுனில் இருந்து காலை 6.30 மணிக்குப் புறப்படும் பாலக்காடு டவுன்- திருச்சி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (எண் 16844) 7, 10, 12, 14 , 17, 19, 21, 24, 26, 28 ஆகிய 10 நாள்கள் கொடுமுடி ரயில் நிலையம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அக். 28-இல் புதுச்சேரி - விழுப்புரம் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

அக். 28-இல் புதுச்சேரி - விழுப்புரம் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

ஈரோடு- செங்கோட்டை ரயில் சேவையில் 4 நாள்கள் மாற்றம்

ஈரோடு- செங்கோட்டை ரயில் சேவையில் 4 நாள்கள் மாற்றம்

கரூா் வழியாக செல்லும் செங்கோட்டை, பாலக்காடு ரயில் சேவையில் மாற்றம்

கரூா் வழியாக செல்லும் செங்கோட்டை, பாலக்காடு ரயில் சேவையில் மாற்றம்

ஈரோடு-கரூா் பயணிகள் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

ஈரோடு-கரூா் பயணிகள் ரயில் சேவையில் மாற்றம்

விடியோக்கள்

Mookuthi Amman 2 Review | Nayanthara | Sundar C | Regina | Kushboo | HipHop Tamizha | Meena |

Mookuthi Amman 2 Review | Nayanthara | Sundar C | Regina | Kushboo | HipHop Tamizha | Meena |

Scene Movie Review | Suriya | Naslen | Nazriya | Jithu Madhavan |

Scene Movie Review | Suriya | Naslen | Nazriya | Jithu Madhavan |