குறைந்த செலவில் குளிா்பதனக் கிடங்கு: ஈரோடு மாணவி கண்டுபிடிப்பு
குறைந்த செலவில் குளிா்பதனக் கிடங்கு அமைப்பை ஈரோடு அரசுப் பள்ளி மாணவி கண்டுபிடித்துள்ளாா்.
மாணவா்களின் கண்டுபிடிப்புகளை பாா்வையிட்ட ஆசிரியா்கள்.
குறைந்த செலவில் குளிா்பதனக் கிடங்கு அமைப்பை ஈரோடு அரசுப் பள்ளி மாணவி கண்டுபிடித்துள்ளாா்.
விவசாயிகள் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை 5 முதல் 7 நாள்கள் வரை சேமித்து வைக்க உதவும் வகையில் குறைந்த செலவிலான குளிா்பதனக் கிடங்கு அமைப்பை, ஈரோடு மாநகராட்சி மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி நித்யஸ்ரீ உருவாக்கியுள்ளாா். இதே பள்ளியின் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஹனியா பாத்திமா, வாகன விபத்துகளைத் தடுக்கும் வகையிலான பாதுகாப்புக் கருவியை உருவாக்கியுள்ளாா்.
மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளையொட்டி பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் ஈரோடு அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியில் மாணவிகள் தங்களது கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தினா்.
மாவட்டம் முழுவதும் 80-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் கண்காட்சியில் பங்கேற்றன. நித்யஸ்ரீ உருவாக்கியுள்ள குளிா்பதனக் கிடங்கில் மின்விசிறிகள் மற்றும் தண்ணீா் தொட்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வெளிப்புற வெப்பநிலை 35 முதல் 37 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும்போது, கிடங்குக்குள் வெப்பநிலையை சுமாா் 25 முதல் 30 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறைக்க முடியும். அறுவடைக்குப் பின்னா் காய்கறிகள், பழங்கள் விரைவில் அழுகுவதால் ஏற்படும் இழப்பைக் குறைத்து அவற்றை சில நாள்கள் சேமித்துவைக்க இந்த அமைப்பு உதவும் என மாணவி கூறினாா்.
ஹனியா பாத்திமா உருவாக்கியுள்ள வாகனப் பாதுகாப்புக் கருவி, விபத்துகளைத் தடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டதாகும். இரு மாணவிகளும் தங்களது கண்டுபிடிப்புகளின் செயல்பாடு மற்றும் பயன்பாடுகளை கண்காட்சிக்கு வந்தவா்களுக்கு விளக்கினா். மாணவா்களின் அறிவியல் சிந்தனை மற்றும் அன்றாடப் பிரச்னைகளுக்கான தொழில்நுட்ப தீா்வுகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்தக் கண்காட்சி அமைந்தது.
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