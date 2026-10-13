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தேசிய யோகாசன போட்டி: நம்பியூா் குமுதா பள்ளி மாணவா் தோ்வு

தேசிய அளவிலான யோகாசன போட்டிக்கு கோபி அருகேயுள்ள நம்பியூா் குமுதா பள்ளி மாணவா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

தேசிய அளவிலான யோகாசன போட்டிக்கு தோ்வுபெற்ற நம்பியூா் குமுதா பள்ளி மாணவா் கபிலேஷுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கிய காஞ்சிபுரம் மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளா் மு.முத்துவேல்.

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தேசிய அளவிலான யோகாசன போட்டிக்கு கோபி அருகேயுள்ள நம்பியூா் குமுதா பள்ளி மாணவா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

இந்திய பள்ளிகள் விளையாட்டு குழுமம் சாா்பில் மாநில அளவிலான யோகாசன போட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில், தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 400-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவா்கள் பங்கேற்ற நிலையில், 19 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான போட்டியில் நம்பியூா் குமுதா பள்ளியின் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவா் கபிலேஷ் பங்கேற்று மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்தாா்.

அவருக்கு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளா் மு.முத்துவேல் பாராட்டுச் சான்றிதழை வழங்கினா்.

மேலும், மாணவா் கபிலேஷை பள்ளித் தாளாளா் கே.ஏ.ஜனகரத்தினம், துணைத் தாளாளா் சுகந்தி ஜனகரத்தினம், பள்ளியின் செயலா் அரவிந்தன், இணைச் செயலா் மாலினி அரவிந்தன், விளையாட்டு இயக்குநா் பாலபிரபு, பள்ளி முதல்வா் மஞ்சுளா, ஆசிரியா்கள் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.

ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஜனவரியில் நடைபெறும் தேசிய அளவிலான யோகாசன போட்டியில் தமிழகத்தின் சாா்பில் கபிலேஷ் பங்கேற்பாா் என்று பள்ளி நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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