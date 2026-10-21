ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் 17,193 வீடுகளுக்கு குடிநீா் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை
ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் 17,193 வீடுகளுக்கு குடிநீா் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப்படம்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் 17,193 வீடுகளுக்கு குடிநீா் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நாடு முழுவதும் கிராமப்புறங்களில் மத்திய அரசின் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீா் இணைப்புகள் நேரடியாக வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதற்காக மாவட்டம்தோறும் மத்திய அரசு நிதி வழங்கி ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட வீடுகளுக்கு நேரடியாக குடிநீா் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து ஈரோடு மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கிராம ஊராட்சிகளில் வரி செலுத்தும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீா் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் மத்திய அரசு இதற்கான நிதியை முழுவதுமாக வழங்குகிறது. அவ்வாறு வழங்கப்படும் நிதி மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ட இலக்கு எண்ணிக்கையில் வீடுகள் நிா்ணயிக்கப்பட்டு குடிநீா் இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது.
இதன்படி, ஈரோடு மாவட்டத்தில் 5 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 285 வீடுகள் கிராமப்புறங்களில் உள்ளன. அவற்றில் இதுவரை 4 லட்சத்து 90 ஆயிரத்து 92 வீடுகளுக்கு குடிநீா் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. மீதமுள்ள 17,193 வீடுகள் கண்டறியப்பட்டு அவற்றுக்கு ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்ககத்தில் இருந்து அனுமதி, நிதி ஒதுக்கீடு பெற்றதும் குடிநீா் இணைப்பு வழங்கும் பணி தொடங்கப்படும்.
அதேநேரம் கிராமப்புறங்களில் முறையான அனுமதி பெற்று புதிதாக கட்டப்படும் வீடுகளின் உரிமையாளா்கள், அந்தந்த வீட்டுக்கான வரியை செல்லுத்தும்போது அவா்களுக்கு குடிநீா் இணைப்பு இல்லை எனில் தகுதி அடிப்படையில், இத்திட்டத்தில் அடுத்த கட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டில் குடிநீா் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனா்.
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