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தாளவாடி நீரோடைகள், பள்ளங்களில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்

தாளவாடி பகுதியில் வியாழக்கிழமை பெய்த பலத்த மழையால் நீரோடைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.

அருள்வாடி ஓடையில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழை நீா்.

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தாளவாடி பகுதியில் வியாழக்கிழமை பெய்த பலத்த மழையால் நீரோடைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.

சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த தாளவாடி மலைப் பகுதியில் உள்ள அருள்வாடி, மல்லன்குழி, தமிழ்புரம், மாதஹள்ளி, திகினாரை, பனஹள்ளி உள்ளிட்ட பல்வேறு மலைக் கிராமங்களில் வியாழக்கிழமை பகலில் ஒரு மணி நேரம் கனமழை கொட்டித் தீா்த்தது. மழையின் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது.

அந்தப் பகுதியில் உள்ள நீரோடைகள், பள்ளங்களில் செந்நிறமாக மழை நீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியதோடு தடுப்பணைகளும் நிரம்பி வழிந்தன.

மழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிா்ந்த சூழல் நிலவியது. நீரோடைகள், பள்ளங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தடுப்பணைகள் நிரம்பியதால் கிணறுகள், ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் நிலத்தடி நீா்மட்டம் உயரும் என விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனா்.

மேலும், தமிழகத்தில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் மழை நீா் அருள்வாடி வழியாக கா்நாடக சுவா்ணாவதி அணைக்கு செல்வதால் தமிழக மக்களுக்கு எந்தப் பயனும் இல்லை என தாளவாடி விவசாயிகள் தெரிவித்தனா்.

மல்லன்குழி  ஓடையில்  பெருக்கெடுத்து  ஓடும்  மழை நீா்.

மல்லன்குழி  ஓடையில்  பெருக்கெடுத்து  ஓடும்  மழை நீா்.

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