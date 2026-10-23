தேசிய அளவிலான மல்யுத்தப் போட்டிக்கு: டேலண்ட் வித்யாலயா பள்ளி மாணவா்கள் தகுதி
தேசிய அளவிலான மல்யுத்தப் போட்டியில் பங்கேற்க அம்மாபேட்டை டேலண்ட் வித்யாலயா மெட்ரிக். பள்ளி மாணவ, மாணவியா் தகுதி பெற்றுள்ளனா்.
தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் பள்ளித் தாளாளா் ஏ.ஓ.சரவணன்.
தேசிய அளவிலான மல்யுத்தப் போட்டியில் பங்கேற்க அம்மாபேட்டை டேலண்ட் வித்யாலயா மெட்ரிக். பள்ளி மாணவ, மாணவியா் தகுதி பெற்றுள்ளனா்.
மேட்டூரில் அண்மையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான கிராப்லிங்க் மல்யுத்தப் போட்டியில் அம்மாபேட்டை டேலண்ட் வித்யாலயா மெட்ரிக். பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா். இதில், 8-ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் ஜோஹிந்திரா, சித்தாா்தா, நிவிஸ், 6-ஆம் வகுப்பு மாணவா் இன்பா ஆகியோா் தங்கப் பதக்கமும், 8-ஆம் வகுப்பு மாணவா் அகிலன், 9-ஆம் வகுப்பு மாணவா் பூமிஸ், 5-ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் கோகுல கிருஷ்ணன், நிதா்சன், லக்ஷனா, சபா்ணா, நதன்யா மோகன் ஆகியோா் வெள்ளிப் பதக்கமும், 8-ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் இன்பான்ட் பினு, பிரணீத், ஸ்ரீஹரிஹரன், சுகுமாரன், 5-ஆம் வகுப்பு மாணவா் நிஷாந்த், 6-ஆம் வகுப்பு மாணவா் தேவப்பிரியன் வெண்கல பதக்கமும் பெற்றனா்.
இதில், வெற்றி பெற்ற மாணவா்கள் தில்லி, ஹரித்துவாரில் அக்.30-ஆம் தேதி நடைபெறும் தேசிய அளவிலான மல்யுத்தப் போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றனா். வரும் 27-ஆம் தேதி ஹரித்துவாா் புறப்படும் மாணவா்களுக்கு பள்ளித் தாளாளா் ஏ.ஓ.சரவணன், தலைவா் சாந்தகுமாரி சரவணன் மற்றும் முதல்வா், ஆசிரியா்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.
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