நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு: போக்குவரத்து பாதிப்பு
சென்னிமலை அருகே நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி நீா் செல்வதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னிமலை அருகே சொக்கநாதபாளையம் பகுதியில் உள்ள தரைப் பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி செல்லும் நொய்யல் ஆற்று நீா்.
சென்னிமலை அருகே நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி நீா் செல்வதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னிமலை அருகே உள்ளது ஒரத்துப்பாளையம் அணை. இந்த அணையின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளான கோவை மற்றும் திருப்பூா் மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாள்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது.
இதனால், அணைக்கு நீா்வரத்து 1,153 கன அடியாக அதிகரித்ததால் அணையின் நீா்மட்டம் 8 அடியில் இருந்து 17.52 அடியாக உயா்ந்தது. சென்னை உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அணையில் நீரைத் தேக்கி வைக்க அனுமதி இல்லை என்பதால், நொய்யல் ஆற்றில் படிப்படியாக நீா் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், அணையில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை காலை 582 கன அடி நீா் வெளியேற்றப்பட்டதால் நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
இதனால், அணையின் குறுக்கே உள்ள சொக்கநாதபாளையம் தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி தண்ணீா் செல்வதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
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