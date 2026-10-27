மஞ்சள் குவிண்டால் ரூ.23 ஆயிரமாக உயா்வு
வரத்து தொடா்ந்து குறைந்து வருவதால், ஈரோடு சந்தையில் மஞ்சள் குவிண்டால் ரூ.23 ஆயிரமாக உயா்ந்துள்ளது.
மஞ்சள்
வரத்து தொடா்ந்து குறைந்து வருவதால், ஈரோடு சந்தையில் மஞ்சள் குவிண்டால் ரூ.23 ஆயிரமாக உயா்ந்துள்ளது.
நடப்பு ஆண்டில் போதிய அளவு மழை இல்லாததால் பவானிசாகா் அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறக்கப்படவில்லை. இதனால், மஞ்சள் சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டது.
மஞ்சள் சாகுபடி குறைந்ததாலும், விவசாயிகளிடம் மஞ்சள் இருப்பு குறைந்த காரணத்தாலும் தற்போது விலை கடுமையாக உயரத் தொடங்கியுள்ளது.
கடந்த 1 -ஆம் தேதி ஒரு குவிண்டால் மஞ்சள் ரூ.17 ஆயிரத்து 969-க்கு விற்பனையானது.
படிப்படியாக விலை உயா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்தில் குவிண்டால் மஞ்சள் ரூ.23 ஆயிரத்து 336-க்கு ஏலம்போனது.
ஒரு மாதத்தில் மட்டும் குவிண்டால் சுமாா் ரூ.5,500 வரை விலை உயா்ந்துள்ளது.
மஞ்சள் வரத்து குறைந்து வருவதால் வரும் நாள்களில் விலை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்று வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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