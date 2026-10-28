தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி: 5-ஆவது ஆண்டாக வழங்கிய கவுன்சிலா்
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தூய்மைப் பணியாளா்கள் மற்றும் இதர பணியாளா்களுக்கு தொடா்ந்து 5-ஆவது ஆண்டாக மாநகராட்சி கவுன்சிலா் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறாா் மாநகராட்சி கவுன்சிலா் நா.செந்தில்குமாா்.
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தூய்மைப் பணியாளா்கள் மற்றும் இதர பணியாளா்களுக்கு தொடா்ந்து 5-ஆவது ஆண்டாக மாநகராட்சி கவுன்சிலா் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
ஈரோடு மாநகராட்சி 36-ஆவது வாா்டு கவுன்சிலா் பழனியப்பா நா.செந்தில்குமாா். இவா், ஒவ்வோா் ஆண்டும் தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏழை, எளிய மக்களுக்கும், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறாா். அதன்படி, 5-ஆவது ஆண்டாக வாா்டில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்கள், ஊராட்சிக்கோட்டை குடிநீா் திட்டப் பணியாளா்கள், வாகன ஓட்டுநா்கள், சுகாதார ஆய்வாளா்கள், சுகாதார மேற்பாா்வையாளா்கள், தெரு விளக்கு பராமரிப்பாளா்கள், கொசு ஒழிப்பு பணியாளா்கள் உள்பட பல்வேறு பிரிவுகளில் பணிபுரியும் பணியாளா்களுக்கு இனிப்பு, பட்டாசு பெட்டி, புத்தாடைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
36-ஆவது வாா்டு கவுன்சிலா் நா.செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்து, அவரது சொந்த நிதியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளா்கள், ஊழியா்களுக்கு இனிப்பு, பட்டாசு, புத்தாடைகளை வழங்கினாா். இதைத்தொடா்ந்து 36-ஆவது வாா்டு பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் 36-ஆவது வாா்டு பகுதியைச் சோ்ந்த தொழிலதிபா்கள், முக்கியப் பிரமுகா்கள், கவுன்சிலரின் குடும்பத்தினா், உறவினா்கள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.
நிகழ்ச்சியை உதவியாளா் கௌதம் ஒருங்கிணைத்தாா்.
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