சின்ன வெங்காயம் விலை கிலோ ரூ.150-ஆக உயா்வு
புன்செய்புளியம்பட்டி வாரச் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.100-இல் இருந்து ரூ.150-ஆக அதிகரித்து விற்பனையானது.
புன்செய்புளியம்பட்டி வாரச் சந்தையில் விற்பனைக்கு குவித்துவைக்கப்பட்டுள்ள சின்ன வெங்காயம்.
புன்செய்புளியம்பட்டி வாரச் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.100-இல் இருந்து ரூ.150-ஆக அதிகரித்து விற்பனையானது.
ஈரோடு மாவட்டம், புன்செய்புளியம்பட்டி வாரச் சந்தைக்கு தமிழகம், கா்நாடகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. விவசாயிகள் நேரடியாக சின்ன வெங்காயத்தை சந்தையில் விற்பனை செய்வதால் சத்தியமங்கலம், புன்செய்புளியம்பட்டி, பவானிசாகா் பகுதியைச் சோ்ந்த கிராம மக்கள் குறைந்த விலையில் வெங்காயம் வாங்கிச் செல்கின்றனா்.
இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை கூடிய வாரச் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் 300 மூட்டைகள் விற்பனை கொண்டுவரப்பட்டன. கடந்த வாரம் 1,000 மூட்டைகள் சின்ன வெங்காயம் வரத்து இருந்த நிலையில், இந்த வாரம் 300 மூட்டைகளாக சரிந்ததால், கிலோ ரூ.100 இருந்து ரூ.150-ஆக அதிகரித்தது. விலை கடுமையாக உயா்ந்ததால் இல்லத்தரசிகள் சின்ன வெங்காயத்தை வாங்குவதற்கு தயக்கம் காட்டினா்.
தீபாவளி நெருங்கி வருதால் தேவை அதிகரிப்பதால் சின்ன வெங்காயம் விலை மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிா்ப்பாா்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் பெரிய வெங்காயம் கிலோ ரூ.40 முதல் ரூ.50 வரை விற்பனையானது. கடந்த சில மாதங்களாக மழை இல்லாமல் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யாமல் உற்பத்தி குறைந்தது. இதன் காரணமாக வரத்து குறைந்தால் சின்ன வெங்காயம் விலை உயா்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.
வியாபாரிகள் தங்களது கிடங்குகளில் இருப்புவைத்துள்ள சின்ன வெங்காயத்தை தற்போது விற்பனை கொண்டுவந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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