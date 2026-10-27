ஆலங்குளத்தில் உச்சத்தில் சின்ன வெங்காயம் விலை: கிலோ ரூ. 160-க்கு விற்பனை
ஆலங்குளம் பகுதியில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை கடுமையாக உயா்ந்து கிலோ ரூ.160-க்கு விற்பனையானதால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனா். பெரிய வெங்காயமும் கிலோ ரூ.50 வரை விற்பனையாகி வருகிறது.
கோப்புப்படம்
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் பகுதியில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலை கடுமையாக உயா்ந்து கிலோ ரூ.160-க்கு விற்பனையானதால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனா். பெரிய வெங்காயமும் கிலோ ரூ.50 வரை விற்பனையாகி வருகிறது.
ஆலங்குளம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள காய்கறிக் கடைகளில் கடந்த மாதம் ரூ. 100 வரை விற்பனை செய்யப்பட்ட சின்ன வெங்காயம் கடந்த சில தினங்களாக தரத்துக்கு ஏற்ப கிலோ ரூ. 110 முதல் ரூ.160 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. பெரிய வெங்காயம் கிலோ ரூ. 50 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
ஏற்கெனவே, அரிசி, பருப்பு, சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலையேற்றத்தால் சிரமங்களைச் சந்தித்து வரும் பொதுமக்களுக்கு வெங்காயத்தின் விலை உயா்வு கூடுதல் சுமையாக மாறியுள்ளது.
குறிப்பாக, குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பத்தினா் அதிக விலை கொடுத்து வெங்காயம் வாங்க முடியாமல் குறைந்த அளவிலேயே வாங்கிச் செல்கின்றனா். சிலா் சின்ன வெங்காயத்துக்குப் பதிலாக பெரிய வெங்காயத்தைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனா்.
அதே நேரத்தில் வெண்டை ரூ. 10, சீனி அவரை ரூ. 15, தக்காளிப்பழம் ரூ. 10 என மலிவு விலையிலும் காய்கனிகள் ஆலங்குளத்தில் கிடைக்கின்றன.
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