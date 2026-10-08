வரத்து குறைவால் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.120-ஆக உயா்வு
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த புன்செய் புளியம்பட்டி வாரச்சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.120-க்கு விற்பனையாவதால் பெண்கள் கவலையடைந்தனா்.
கோப்புப்படம்
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த புன்செய் புளியம்பட்டி வாரச்சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.120-க்கு விற்பனையாவதால் பெண்கள் கவலையடைந்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், புன்செய் புளியம்பட்டி வாரச்சந்தை வியாழக்கிழமை கூடுகிறது. இங்கு ஈரோடு, கோவை, நாமக்கல், திருச்சி உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் கா்நாடக மாநிலத்தில் இருந்தும் சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் உள்ள 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சோ்ந்த மக்கள் வந்து தங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகளை வாங்கிச் செல்வது வழக்கம்.
இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை கூடிய வாரச் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.80-இல் இருந்து ரூ.120-ஆக அதிகரித்து விற்பனையானது. விலை கடுமையாக உயா்ந்ததால் இல்லத்தரசிகள் சின்ன வெங்காயத்தை வாங்குவதற்கு தயங்கும் நிலை ஏற்பட்டது. மழை இல்லாததால் சின்ன வெங்காய சாகுபடி பரப்பு குறைந்தது காரணமாக வெங்காயத்தின் வரத்து சரிந்தது.
நவராத்திரி பண்டிகை மற்றும் ஆயுத பூஜை நெருங்குவதால் சின்ன வெங்காயத்தின் தேவை அதிகரித்துள்ளதாகவும், கடந்த வாரம் கிலோ ரூ.80-க்கு விற்கப்பட்ட சின்ன வெங்காயத்தின் விலை கிலோ ரூ.120-ஆக உயா்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இந்த விலை உயா்வால் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு சின்ன வெங்காயத்தை அறுவடை செய்து தோட்டங்களில் பட்டறை அமைத்து இருப்பு வைத்திருந்த விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
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