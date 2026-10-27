தூத்துக்குடியில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ. 180, பெரிய வெங்காயம் ரூ. 80-க்கு விற்பனை
வடகிழக்குப் பருவமழையால் வரத்து குறைந்துள்ளதால், தூத்துக்குடி காய்கனிச் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ. 180, பெரிய வெங்காயம் ரூ. 80 - க்கு விற்பனையாகிறது.
வடகிழக்குப் பருவமழையால் வரத்து குறைந்துள்ளதால், தூத்துக்குடி காய்கனிச் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ. 180, பெரிய வெங்காயம் ரூ. 80 - க்கு விற்பனையாகிறது.
தூத்துக்குடி காய்கனிச் சந்தைக்கு மதுரை, திண்டுக்கல், தென்காசி மாவட்டம் பாவூா்சத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து சின்ன வெங்காயம் விற்பனைக்காகக் கொண்டுவரப்படுகிறது. வழக்கமாக நாள்தோறும் 600 முதல் 700 மூட்டைகள் வரை வரும் நிலையில், தற்போது 300 மூட்டைகள் மட்டுமே வருகின்றன.
இதனால், கடந்த வாரம் கிலோ ரூ.70 முதல் ரூ.100 வரை விற்பனையான சின்ன வெங்காயம், தற்போது ரூ.160 முதல் ரூ.180 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சில்லறை விற்பனையில் ரூ.190 வரை விற்கப்படுகிறது.
இதேபோல, கடந்த வாரம் கிலோ ரூ.50-க்கு விற்பனையான பெரிய வெங்காயம், தற்போது ரூ.80 வரை விற்கப்படுகிறது. மழை காரணமாக பாவூா்சத்திரத்தில் தக்காளி வரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், ஆந்திரத்திலிருந்து தக்காளி கொண்டுவரப்படுகிறது. இதனால், கடந்த வாரங்களில் கிலோ ரூ. 25-க்கு விற்பனையான தக்காளி, தற்போது ரூ. 35 முதல் ரூ.40 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெங்காயம், தக்காளி உள்ளிட்ட காய்கனிகளின் விலை உயா்வால் விற்பனை மந்தமடைந்துள்ளதுடன், பொதுமக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். தீபாவளி பண்டிகையின்போது காய்கனிகளின் விலை மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது. வரத்து அதிகரித்தால் மட்டுமே விலை குறையக்கூடும் என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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