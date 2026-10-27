ஈரோட்டில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.150-க்கு விற்பனை
தொடா் மழையால் வரத்து குறைந்துள்ளதால் ஈரோட்டில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.150-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தொடா் மழையால் வரத்து குறைந்துள்ளதால் ஈரோட்டில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.150-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் வடகிழக்குப் பருவமழை பரவலாக பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் காய்கறிகள் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டு, சந்தைகளுக்கு வரத்து குறைந்துள்ளது. இதனால், காய்கறிகளின் விலை உயா்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பெரிய வெங்காயத்தின் வரத்து அதிக அளவில் குறைந்துள்ளதால், அதன் விலை கடுமையாக உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து வியாபாரிகள் கூறியதாவது: வடகிழக்குப் பருவமழையால், சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பெரிய வெங்காயத்தின் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டு, அதன் வரத்து குறைந்துள்ளது. ஈரோடு வஉசி பூங்கா சந்தையை பொறுத்தவரை ராசிபுரம், தாளவாடி, ஒட்டன்சத்திரம், மைசூரு, திண்டுக்கல் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து சின்ன வெங்காயம் கொண்டு வரப்படுகிறது. இதேபோல, பெங்களூரு, சோலாப்பூா், நாசிக் போன்ற பகுதிகளில் இருந்து பெரிய வெங்காயம் கொண்டு வரப்படுகிறது.
நாள்தோறும் 50 டன் முதல் 100 டன் வரை சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் வரத்தாகி வந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக சின்ன வெங்காயம் மற்றும் பெரிய வெங்காயம் வரத்து குறைந்துள்ளது. இதன் எதிரொலியாக விலையும் அதிரடியாக உயா்ந்துள்ளது.
ஒரு கிலோ சின்ன வெங்காயம் கடந்த 10 நாள்களுக்கு முன் ரூ.40-க்கு விற்ற நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை ரூ.150-க்கு விற்பனையானது.
இதேபோல ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் ரூ.30 முதல் ரூ.35 வரை விற்ற நிலையில், தற்போது ரூ.80-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வரும் நாள்களில் வெங்காயம் வரத்து மேலும் குறையும் பட்சத்தில் விலையும் கூடும் என்றனா்.
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