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சீரான குடிநீா் விநியோகம் கோரி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பெண்கள்

தாளவாடியில் சீரான குடிநீா் விநியோகம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பெண்கள் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தாளவாடி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பெண்கள்.

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தாளவாடியில் சீரான குடிநீா் விநியோகம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பெண்கள் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த தாளவாடி ஊராட்சி, இரியபுரம் கிராமத்தில் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். இப்பகுதியில் கடந்த 20 நாள்களாக குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படவில்லையாம். இது குறித்து அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

இதனால், ஆத்திரமடைந்த இரியபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலிக் குடங்களுடன் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அவா்களிடம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் மஞ்சு பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா்.

அப்போது, தாளவாடி மலைப் பகுதியில் மழை பெய்யாதால் நிலத்தடி நீா்மட்டம் வெகுவாக குறைந்துவிட்டது. புதிய ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்தாலும் தண்ணீா் வருவது இல்லை. எனவே, லாரி மூலம் குடிநீா் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என உறுதியளித்தாா். இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் கலைந்து சென்றனா்.

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