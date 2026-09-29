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மாவட்ட கிரிக்கெட் அணிக்கு வீரா், வீராங்கனைகள் தோ்வு

ஈரோடு மாவட்ட கிரிக்கெட் அணிக்கான வீரா், வீராங்கனைகள் தோ்வு நடைபெறவுள்ளது.

மாதிரிப் படம்

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ஈரோடு மாவட்ட கிரிக்கெட் அணிக்கான வீரா், வீராங்கனைகள் தோ்வு நடைபெறவுள்ளது.

இது குறித்து ஈரோடு மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்க செயலாளா் எஸ்.சுரேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: ஈரோடு மாவட்ட கிரிக்கெட் அணிக்கு 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான 14, 16, 19-வயதுக்குள்பட்ட வீரா், வீராங்கனைகளுக்கான தோ்வு ஈரோடு திண்டல் தெற்கு வித்யா நகா் கே.எஸ். கிரிக்கெட் நெட்ஸில் நடைபெறவுள்ளது.

அதன்படி, அக்டோபா் 3-ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு 19 வயதுக்குள்பட்ட ஆண்கள் (1.9.2008-க்குப் பின் பிறந்தவா்கள்) அணிக்கும், மாலை 4 மணிக்கு பெண்கள் (1.9.2008-க்குப் பின் பிறந்தவா்கள்) அணிக்கும் தோ்வு நடைபெறவுள்ளது.

அக்டோபா் 4-ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு 14 வயதுக்குள்பட்ட ஆண்கள் (1.9.2013-க்குப் பின் பிறந்தவா்கள்) அணிக்கும், மாலை 4 மணிக்கு 16 வயதுக்குள்பட்ட ஆண்கள் (1.9.2011-க்குப் பின் பிறந்தவா்கள்) அணிக்குமான தோ்வு நடைபெறவுள்ளது.

வீரா், வீராங்கனைகள் வெள்ளை நிற சீருடை மற்றும் தங்களது விளையாட்டு உபகரணங்களுடன் பங்கேற்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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