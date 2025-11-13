நீலகிரி
தூய்மை இந்தியா விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி
கூடலூரிலுள்ள தோட்டத் தொழிலாளா் தொழிற்பயிற்சி மையத்தில் மத்திய அரசின் தூய்மை இந்தியா குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்திய காபி வாரியம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், காபி வாரிய முதுநிலை விரிவாக்க அலுவலா் ஜெயராமன் தலைமை வகித்தாா். தொழிற்பயிற்சி மையத்தின் முதல்வா் ஷாஜி எம்.ஜாா்ஜ் வரவேற்றாா். இதில் காபி வாரிய அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டு தூய்மை இந்தியா திட்டம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
முன்னதாக தூய்மை இந்தியா குறித்து நடைபெற்ற விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா். ஆசிரியா் அம்மினி நன்றி கூறினாா். இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.