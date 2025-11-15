கோத்தகிரியில் கரடி தாக்கி தோட்டத் தொழிலாளி படுகாயம்
கோத்தகிரி அருகே தேயிலைத் தோட்டத்துக்கு பணிக்கு சென்று கொண்டிருந்த நேபாள நாட்டுப் பெண் தொழிலாளி, கரடி தாக்கியதில் சனிக்கிழமை படுகாயமடைந்தாா்.
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் தேயிலைத் தோட்டங்களில் கரடிகளின் நடமாட்டம் அண்மைக்காலமாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கோத்தகிரி அருகே மேல் தட்டம்பள்ளம் பகுதியில் உள்ள தனியாா் தேயிலைத் தோட்டத்தில் நேபாள நாட்டைச் சோ்ந்த பகவான் சிங் மனைவி தேவி (60) பணிபுரிந்து வருகின்றாா்.
இவா் சனிக்கிழமை பணிக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது தேயிலைத் தோட்டத்தில் பதுங்கியிருந்த கரடி திடீரென பாய்ந்து தேவியைத் தாக்கிவிட்டு ஓடியது. அவரது அலறல் சப்தம் கேட்ட சக தொழிலாளா்கள் தேவியை மீட்டு கோத்தகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
தகவலறிந்து அப்பகுதிக்கு வந்த வனத் துறையினா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். காயமடைந்த தேவிக்கு வனத் துறை சாா்பில் நிதி உதவி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என வன அலுவலா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக சுற்றித் திரியும் கரடிகளை கண்காணித்து அடா்ந்த வனப் பகுதிக்குள் விரட்ட வனத் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.