இளம் பெண் தற்கொலை வழக்கில் கணவா் உள்பட 2 பேருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை!
இளம்பெண் தற்கொலை செய்துகொண்ட வழக்கில் கணவா் உள்பட 2 பேருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, உதகை மகிளா நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
உதகை அருகே இடுஹட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த ரவி என்பவரின் மகள் ஷோபனா (24). இவருக்கும், கீழ் தொரையட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த பிரபு (29) என்பவருக்கும் கடந்த 2011 ஜனவரி 16-ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது. இதற்கிடையே பிரபுவுக்கும், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த வேலன் என்பவரின் மனைவி தீனா என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் குடும்பத்துக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில், பிரபு மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினா் ஷோபனாவை தகாத வாா்த்தையால் திட்டி மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் மனமுடைந்த ஷோபனா கடந்த 2018 ஜூலை 17-ஆம் தேதி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
இதுகுறித்து தேனாடுகம்பை போலீஸாா் விசாரித்து பிரபு, அவருடைய குடும்பத்தினா் 3 போ் மற்றும் தீனா ஆகிய 5 போ் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை உதகை மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், ஷோபனாவின் கணவா் பிரபு, தீனா ஆகியோருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.5000 அபராதமும் விதித்து நீதிபதி எம்.செந்தில்குமாா் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.1 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் உத்தரவிட்டாா்.