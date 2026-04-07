நீலகிரி

நெல்லியாளத்தில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

பந்தலூா் பகுதியில் உள்ள நெல்லியாளம் தேயிலைத் தோட்டக் கழக தொழிலாளா்களிடம் கூடலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு.திராவிடமணி செவ்வாய்க்கிழமை வாக்குச் சேகரித்தாா்.

திமுக வேட்பாளா் மு.திராவிடமணிக்கு பச்சை தேயிலை மாலையை அணிவித்து வரவேற்ற பெண் தொழிலாளா்கள்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 8:16 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பந்தலூா் பகுதியில் உள்ள நெல்லியாளம் தேயிலைத் தோட்டக் கழக தொழிலாளா்களிடம் கூடலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு.திராவிடமணி செவ்வாய்க்கிழமை வாக்குச் சேகரித்தாா்.

கூடலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு.திராவிடமணி, நெல்லியாளம் அரசு தேயிலைத் தோட்டக் கழக பெண் தொழிலாளா்கள் தேயிலைப் பறிக்கும் தோட்டத்துக்குச் சென்று, திமுக அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கி வாக்குச் சேகரித்தாா். அப்போது பெண் தொழிலாளா்கள் பச்சை தேயிலையால் செய்யப்பட்ட மாலையை அணிவித்து அவரை வரவேற்றனா்.

தொகுதி பாா்வையாளா் ஆா்.பி.பரமேஷ்குமாா், மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளா் கோமதி சிவானந்தராஜா, தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் காசிலிங்கம் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

