Dinamani
மசோதா தோல்வி! பட்டாசு வெடித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் கொண்டாட்டம்!!கொல்கத்தா மீண்டும் தோல்வி முகம் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் வெற்றிராகுல் காந்தி மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய அலகாபாத் நீதிமன்றம் உத்தரவு!மசோதா தோல்வி! இந்திய அரசியலமைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி! - ராகுல்போர்நிறுத்தம் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை முழுவதுமாகத் திறப்பு! - ஈரான் அறிவிப்பு!தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி!ராகுல் சொன்ன 16 எண்ணுக்கும் எப்ஸ்டீன் கோப்புக்கும் என்ன தொடர்பு?பரபரக்கும் தேர்தல் களம்! நாளை கோவையில் பிரதமர் மோடி, பொன்னேரியில் ராகுல் பிரசாரம்!தேர்தல் பறக்கும் படையால் தமிழகம், மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் ரூ.865 கோடி பறிமுதல்!தொகுதி எண்ணிக்கை குறையாது: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆபரேஷன் சிந்தூர் போன்ற மாயாஜாலங்களை நிகழ்த்தியவர் மோடி! ராகுல் பேச்சுவரலாறு படைக்க ஒன்றிணைவோம் - பிரதமர் மோடி டிவீட்
/
நீலகிரி

திமுக ஆட்சியில் ஊழல் அதிகரித்துள்ளது: குஷ்பு

திமுக ஆட்சியில் ஊழல் அதிகரித்துள்ளது என்று பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் குஷ்பு தெரிவித்தாா்.

News image

குஷ்பு.

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 7:30 pm

Syndication

உதகை சட்டப் பேரவை தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளா் போஜராஜனை ஆதரித்து மஞ்சூா் பஜாா் பகுதியில் குஷ்பு வெள்ளிக்கிழமை பேசியதாவது:

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றிபெற்றவுடன் அதிமுக, பாஜக அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகள் உங்களைத் தேடி வரும்.

திமுக அரசு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதாக கூறுகின்றனா். ஆனால் சிறுமி முதல் 80 வயது மூதாட்டி வரை பெண்களுக்கு தமிழகத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை. பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதாவை திமுக ஏன் வரவேற்கவில்லை. திமுக ஆட்சியில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கல்லூரியோ, பள்ளிக்கூடமோ கட்டி உள்ளாா்களா? எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஆட்சிக் காலத்தில் மத்திய அரசின் உதவியுடன் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டன. திமுக ஆட்சியில் ஊழல் மட்டும் அதிகரித்துள்ளது என்றாா்.

முன்னதாக ஹெலிகாப்டரில் உதகை தீட்டுக்கல் ஹெலிபேட் தளத்தில் வந்திறங்கிய குஷ்பூவின் கைப்பை மற்றும் ஹெலிகாப்டரை தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனையிட்டனா்.

தொடர்புடையது

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு: குஷ்பு

திமுக ஆட்சியில் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல்: மத்திய அமைச்சா் பியூஷ் கோயல்

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை

தமிழகத்தில் போக்ஸோ வழக்குகள் 125 சதவீதம் அதிகரிப்பு: குஷ்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு