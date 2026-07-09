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நீலகிரி

நண்பரை கத்தியால் குத்தியவா் கைது

குன்னூரில் முன்விரோதம் காரணமாக நண்பரை கத்தியால் குத்தியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குன்னூரில் முன்விரோதம் காரணமாக நண்பரை கத்தியால் குத்தியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

குன்னூா், ஆழ்வாா் பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திக் ரகுநாத் (36). அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா் காா்வண்ணன் (34). நண்பா்களான இருவருக்கும் முன் விரோதம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், குன்னூா் சிம்ஸ் பூங்கா அருகே காா்த்திக் ரகுநாத் வியாழக்கிழமை நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது அவரிடம், அங்கு வந்த காா்வண்ணன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளாா். வாக்குவாதம் முற்றவே, ஆத்திரமடைந்த காா்வண்ணன், தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து காா்த்திக் ரகுநாத்தை சரமாரியாகக் குத்தியுள்ளாா். இதில் பலத்த காயமடைந்து ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த அவரை, அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு குன்னூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னா் மேல் சிகிச்சைக்காக அவா் உதகை அரசு தலைமை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு

அனுப்பப்பட்டாா். இச்சம்பவம் குறித்து மேல் குன்னூா் காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து காா்வண்ணனை கைது செய்தனா்.

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