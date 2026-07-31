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நீலகிரி

மகிழ்ச்சியில் காட்டு யானைகள்...

மகிழ்ச்சியில் காட்டு யானைகள்...

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 2:31 am IST

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நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பக வனத்தில் செல்லும் கூடலூா்-பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை நீண்ட தொலைவு ஒன்றாக நடந்து சென்றும், தும்பிக்கைகளைக் கோத்து விளையாடியும் மகிழ்ந்த இரண்டு ஆண் காட்டு யானைகள்.

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