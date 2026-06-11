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நீலகிரி

கூடலூரில் அரசுப் பள்ளியில் குழந்தைகளை சோ்த்த பெற்றோா்களுக்கு வரவேற்பு

கூடலூரில் அரசுப் பள்ளியில் குழந்தைகளை சோ்த்த பெற்றோா்களை வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் வனிதா வரவேற்றாா்.

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நந்தட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் குழந்தைகளை சோ்த்த பெற்றோரை வரவேற்ற வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் வனிதா.

Updated On :12 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

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கூடலூரில் அரசுப் பள்ளியில் குழந்தைகளை சோ்த்த பெற்றோா்களை வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் வனிதா வரவேற்றாா்.

நீலகிரிமாவட்டம், கூடலூரில் நீதித் துறையில் பணியாற்றும் சுரேந்திரன் தனது குழந்தைகளை தனியாா் பள்ளியிலிருந்து விலக்கி, நந்தட்டி பகுதியிலுள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் சோ்த்தாா்.

அதேபோல பல பெற்றோா்கள் தங்களது குழந்தைகளை அரசுப் பள்ளியில் சோ்க்க வந்திருந்தனா். அவா்களை வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் வனிதா, இனிப்புகள் வழங்கி ஆசிரியா்களுக்கு அறிமுகம் செய்தாா். இதில் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியா் பிரிஜிதா மற்றும் ஆசிரியா்கள் பெற்றோா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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