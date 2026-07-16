Dinamani
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணையை எதிர்த்த தமிழ்நாடு அரசின் மனு வாபஸ்!லஞ்சம் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்! ஓய்வூதியம் பெற வந்த முதியவருக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி! வங்கிக் கணக்கில் ரூ.759 கோடி!வானில் தோன்றும் அதிசயம்! ஜூலை 17ஆம் தேதி வரை காத்திருங்கள்!பழனி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலப் பத்திரப்பதிவு செல்லாது: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைஊழியர்கள் இல்லை, ரயில்கள் நிற்காது! ரூ.6 கோடியில் உருவான அதிசய ரயில் நிலையம்!
/
கள்ளக்குறிச்சி

அரசுப் பள்ளிகளில் கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழா

சின்னக்கொள்ளியூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் முன்னாள் முதல்வா் காமராஜரின் 124- ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழாவில் பேசிய மாணவி.

News image
Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:27 am IST

Syndication

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னக்கொள்ளியூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் முன்னாள் முதல்வா் கு.காமராஜரின் 124- ஆவது பிறந்தநாளையொட்டி கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு பள்ளித் தலைமையாசிரியா் மொ. பழனிச்சாமி தலைமை வகித்தாா். பள்ளி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவா் கவினா மற்றும் கல்வியாளா் வெங்கடேசன், உறுப்பினா் செல்வராஜ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முன்னதாக காமராஜா் குறித்த மாணவா்களின் பேச்சு, பாட்டு, ஓவியப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டனா்.

விழாவில் ஆசிரியா்கள் யேசுதாஸ், சுரேஷ், பெற்றோா்கள், மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.

வாணாபுரம்... வாணாபுரம் அருகிலுள்ள கீழ்ப்பாடி ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு பள்ளித் தலைமையாசிரியா் ஞான.சத்தியமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். ஆசிரியைகள் ஜெயந்தி, சௌமியா, தமிழ்ச்செல்வி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஆசிரியை பரிமளா வரவேற்றாா்.

விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக ஓய்வு பெற்ற தலைமையாசிரியரும், ரிஷிவந்தியம் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவருமான சு.ராஜேந்திரன் காமராஜரின் வாழ்க்கை வரலாறு, கல்விப் பணி மற்றும் தியாகங்கள் குறித்து மாணவா்களிடையே பேசினாா். அதனைத் தொடா்ந்து கவிஞா் தேசப்பிரியன்(எ) சத்தியமூா்த்தி, காமராஜரின் சிறப்புகளை விளக்கும் பாடல்களைப் பாடினாா்.

விழாவையொட்டி பள்ளி மாணவா்களுக்கு காமராஜா் குறித்த ஓவியம், பேச்சு மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

விழாவில் ஆசிரியா்கள் மகேந்திரன், சுகந்தி, பாரதி, பள்ளி மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பாலூா் பெஸ்ட் சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழா

பாலூா் பெஸ்ட் சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள் விழா

அரசுப் பள்ளியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள்

அரசுப் பள்ளியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள்

சிவகாசி மகளிா் கல்லூரியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள்

சிவகாசி மகளிா் கல்லூரியில் கல்வி வளா்ச்சி நாள்

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா: கல்வி வளா்ச்சி நாளாகக் கொண்டாட்டம்

காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா: கல்வி வளா்ச்சி நாளாகக் கொண்டாட்டம்

விடியோக்கள்

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK