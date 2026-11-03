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வெற்றிப் பயணம்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் 14.75 லட்சம் மகளிா் பயன்- ஆட்சியா் தகவல்

‘வெற்றிப் பயணம்’ எனும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டத்தில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் 14.75 லட்சம் மகளிா் பயனடைந்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு தெரிவித்துள்ளாா்.

கோப்புப்படம்.

Updated On :

‘வெற்றிப் பயணம்’ எனும் கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டத்தில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் 14.75 லட்சம் மகளிா் பயனடைந்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு தெரிவித்துள்ளாா்.

இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: மகளிரின் அன்றாடப் பயணச் செலவைக் குறைத்து அவா்களின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் குடும்ப முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு சாா்பில் ‘வெற்றிப் பயணத் திட்டம்’ கடந்த மாதம் 2-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது.

நீலகிரி மாவட்டத்திலும் அன்றைய தினமே இத்திட்டத்தின்கீழ் கட்டணமில்லா பேருந்துச் சேவை தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.

அதன்படி, கடந்த அக்டோபா் 2-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 2-ஆம் தேதி வரை நீலகிரி மாவட்டத்தில் 14 லட்சத்து 75 ஆயிரம் மகளிா், மாற்றுத்திறனாளிகள் இத்திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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