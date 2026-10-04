வடகிழக்கு பருவமழையை எதிா்கொள்ள தயாா்: குன்னூா் தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி தகவல்!
வடகிழக்கு பருவமழையை எதிா்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக குன்னூா் தீயணைப்புத் துறையின் நிலைய அதிகாரி குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
மழை - பிரதிப் படம்
வடகிழக்கு பருவமழையை எதிா்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக குன்னூா் தீயணைப்புத் துறையின் நிலைய அதிகாரி குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் கூறியதாவது: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில், நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் பகுதிகளில் மழை பாதிப்புகளை எதிா்கொள்ள குன்னூா் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு பல்வேறு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
பேரிடா் காலங்களில் நவீன கருவிகள் கொண்டு மீட்பு பணிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும், குறிப்பாக மரம் விழுந்து அடியில் சிக்கிக் கொள்பவா்கள், வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டவா்களை எவ்வாறு மீட்பது, கட்டட இடிபாடுகளில் இருந்து பொதுமக்களை காப்பாற்றுவது உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் தொடா்ச்சியாக வடகிழக்கு பருவ மழையை எதிா்கொள்ள அனைத்து ஏற்பாடுகள் தயாா் நிலையில் இருப்பதாக குன்னூா் தீயணைப்பு நிலைய அதிகாரி குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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