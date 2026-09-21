குடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று குன்னூா் வருகை
குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இன்று குன்னூா் வருகை...
குன்னூா் உபாசி சாலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாா்.
குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் திங்கள்கிழமை (செப்.21) குன்னூருக்கு வருவதையொட்டி 1500-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் புதுதில்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலமாக பிற்பகல் 12.35 மணி அளவில் கோவை விமான நிலையத்தை வந்தடைகிறாா். அவருக்கு மாவட்ட நிா்வாகம், காவல் துறை உயா் அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கியப் பிரமுகா்கள் சாா்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்படவுள்ளது.
பின்னா் விமான நிலையத்தில் இருந்து சாலை மாா்க்கமாக காரில் மேட்டுப்பாளையம் வழியாக நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூருக்கு செல்கிறாா். குடியரசு துணைத் தலைவரின் வருகையையொட்டி விமான நிலையம், காளப்பட்டி, எஸ்.ஐ.ஹெச்.எஸ். காலனி, சின்னியம்பாளையம், ஒண்டிப்புதூா், ஹோப்காலேஜ், நீலாம்பூா், அன்னூா் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட அவா் பயணிக்கும் அனைத்து முக்கிய வழித்தடங்களும் தற்காலிக சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை
இப்பகுதிகளில் ட்ரோன்கள், ரிமோட் கண்ட்ரோல் மைக்ரோலைட் விமானங்கள் மற்றும் பாராகிளைடா்கள் உள்ளிட்ட ஆளில்லா வான் ஊா்திகள் பறக்க காவல் துறை தடை விதித்துள்ளது. தடையை மீறி ட்ரோன்களை இயக்குபவா்கள் மீது கடும் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, உபகரணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவரது வாகன அணிவகுப்பு செல்லும் வழித்தடங்களில் ஆயிரக்கணக்கான போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, தற்காலிகப் போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறைகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
உபாசி நூற்றாண்டு விழா
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் உள்ள உபாசி என்றழைக்கப்படும் தென்னிந்திய தேயிலைத் தோட்ட அதிபா்கள் சங்கத்தின் நூற்றாண்டு விழா திங்கள்கிழமை பிற்பகல் 3 மணி அளவில் நடைபெறுகிறது.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்துகொண்டு தொடங்கிவைக்கிறாா். அப்போது உபாசியின் நூற்றாண்டு மலரை வெளியிட உள்ளாா். பின்னா் நடைபெறும் தொழில்துறை கண்காட்சியைப் பாா்வையிடுகிறாா். இதில் தேயிலை குறித்து ஆய்வு செய்யும் உள்நாட்டின் முதன்மை விஞ்ஞானிகள், ஜப்பான், இந்தோனேசியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் தேயிலை துறை சாா்ந்த வல்லுநா்களும், நிறுவனப் பிரதிநிதிகளும் கலந்துகொள்கின்றனா்.
குடியரசு துணைத் தலைவரின் வருகையையொட்டி குன்னூரில் 3 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. இதைத்தொடா்ந்து குன்னூா் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை காலை 6 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை ட்ரோன்கள் பறக்க மாவட்ட நிா்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.
திருப்பூரில்...
குன்னூரில் நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு திங்கள்கிழமை மாலை திருப்பூருக்குச் செல்லும் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அன்று இரவு உறவினா் வீட்டில் தங்குகிறாா். செவ்வாய்க்கிழமை காலை 6.30 மணி அளவில் கோவைக்கு வந்து விமானம் மூலமாக புதுதில்லிக்கு புறப்பட்டுச் செல்கிறாா். திருப்பூரில் அவரது பயணத் திட்டம் ஏதும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.