திருப்பூர்
மாதப்பூா் முத்துக்குமாரசாமி கோயில் கொடி மர கும்பாபிஷேகம்
பல்லடம் அருகே உள்ள மாதப்பூா் முத்துக்குமாரசுவாமி கோயில் கொடிமர கும்பாபிஷேக விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே உள்ள மாதப்பூா் முத்துக்குமாரசுவாமி கோயில் கொடிமர கும்பாபிஷேக விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
முத்துக்குமாரசுவாமி மலைக் கோயிலில் ரூ.3 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மதிப்பில் செம்புக் கவசத்துடன் கொடி மரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு நேற்று கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. மேலும் 2-ஆம் ஆண்டு விழாவையொட்டி மூலவ மூா்த்திகளுக்கு சங்காபிஷேகம், வேள்வி பூஜைகள், படி பூஜை ஆகியவை நடைபெற்றன.
இந்து அறநிலையத் துறை மாவட்ட அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் கீா்த்தி சுப்பிரமணியம், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் முத்துரத்தினம் உள்பட ஏரளாமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா்.