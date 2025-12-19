திருப்பூர்

சென்னை உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா் கொலை வழக்கு முதன்மை நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றம்

சென்னை உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா் கொலை தொடா்பான வழக்கு மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூா் மாவட்டம் தாராபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் வழக்குரைஞா் முருகானந்தம் (41). இவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞராகப் பணியாற்றி வந்தாா். இந்த நிலையில் தாராபுரத்தில் தனியாா் பள்ளி முன் மா்ம கும்பலால் கடந்த ஜூலை 28-ஆம் தேதி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

இந்த சம்பவம் தொடா்பாக தாராபுரம் போலீஸாா் கொலை வழக்குப் பதிவு செய்து தனியாா் பள்ளித் தாளாளரும், முருகானந்தத்தின் சித்தப்பாவுமான தண்டபாணி, அவரது மகன் காா்த்திகேயன் உள்பட 20 பேரைக் கைது செய்தனா். முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை நடந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

இந்நிலையில், இந்த கொலை வழக்கில் தாராபுரம் குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. கொலையானவா் உயா்நீதிமன்ற வழக்குரைஞா் என்பதாலும், கைதானவா்கள் தாராபுரத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பதாலும் இந்த வழக்கின் விசாரணை திருப்பூா் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அரசுத் தரப்பில் குற்றத் துறை அரசு வழக்குரைஞா் கனகசபாபதி ஆஜரானாா். அப்போது இந்த வழக்கு விசாரணையை திருப்பூா் முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றம் செய்து நீதிபதி குணசேகரன் உத்தரவிட்டாா். எதிா்வரும் ஜனவரி 7-ஆம் தேதி இந்த வழக்கின் விசாரணை முதலாவது கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி பத்மா முன்னிலையில் விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளது. அந்த நீதிமன்றத்தில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் விவேகானந்தம் ஆஜராகிறாா்.

