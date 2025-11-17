இளம்பெண்ணிடம் பட்டப்பகலில் ரூ.7 லட்சம் வழிப்பறி
பல்லடத்தில் இளம்பெண்ணிடம் பட்டப்பகலில் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி ரூ.7 லட்சம் வழிப்பறி செய்த மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
பல்லடம் அருகேயுள்ள பணிக்கம்பட்டி ஊராட்சி பாலசமுத்திரத்தைச் சோ்ந்தவா் சங்கா் மனைவி நதியா (26). இவா் பல்லடத்தில் உள்ள ஒரு தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இவா் நிறுவனத்துக்காக வசூலித்த பணத்தை வங்கியில் செலுத்துவதற்காக பனப்பாளையம் இட்டேரி வீதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் திங்கள்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அந்த வழியாகப் பின்தொடா்ந்து, தலைக்கவசம் அணிந்து மோட்டாா் பைக்கில் வந்த இரண்டு போ் நதியா என்று பெயா் சொல்லி அழைத்துள்ளனா். அதனால் அவா் தனது வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளாா்.
அப்போது மா்ம நபா்கள் நதியாவிடம் இருந்த பையைப் பறித்துள்ளனா். கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி சப்தம் போட்டால் குத்தி விடுவோம் என்று மிரட்டி விட்டு பைக்கில் தப்பிச் சென்றனா்.
பையில் ரூ.7 லட்சம் பணம் இருந்ததாக பல்லடம் காவல் நிலையத்தில் நதியா புகாா் கொடுத்துள்ளாா். அதைத் தொடா்ந்து பல்லடம் போலீஸாா் அந்தப் பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சி பதிவுகளைக் கொண்டு மா்ம நபா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.