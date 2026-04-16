மங்கலப்பட்டி அருகே கீழே விழும் நிலையில் மின்கம்பம்

வெள்ளக்கோவில் மேட்டுப்பாளையம் கிராமம் மங்கலப்பட்டி அருகே செல்வக்குமாரகவுண்டன்வலசு ஆதிதிராவிடா் காலனி உள்ளது.
இங்குள்ள ஒரு கான்கிரீட் மின் கம்பத்தின் கீழ் பகுதி மிகவும் சேதமடைந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. எப்போது வேண்டுமானாலும் சாய்ந்து கீழே விழும் நிலையில் உள்ளது. அருகே வீடுகள் உள்ளன. அந்த வழியாக மக்கள் நடமாட்டமும் இருந்து வருகிறது.
இது குறித்து மின் வாரியத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தும் கண்டு கொள்ளப்படவில்லை. ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்பு புதிய மின் கம்பம் மாற்றித் தர அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
தொடர்புடையது
கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து மரத்தின் மீது மோதி விபத்து: ஒருவா் காயம்; ஓட்டுநா் கைது
ஸ்ரீபெரும்புதூா் அருகே சதிகல் கண்டெடுப்பு
டிப்பா் லாரியில் சிக்கி மின் கம்பம் சாய்ந்ததால் போக்குவரத்துப் பாதிப்பு
பாலூரில் சாலையில் இடையூறாக உள்ள மின்கம்பத்தை அகற்ற வலியுறுத்தல்
