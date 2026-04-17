Dinamani
மசோதா தோல்வி! பட்டாசு வெடித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் கொண்டாட்டம்!!கொல்கத்தா மீண்டும் தோல்வி முகம் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் வெற்றிராகுல் காந்தி மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய அலகாபாத் நீதிமன்றம் உத்தரவு!மசோதா தோல்வி! இந்திய அரசியலமைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி! - ராகுல்போர்நிறுத்தம் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை முழுவதுமாகத் திறப்பு! - ஈரான் அறிவிப்பு!தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்வி!ராகுல் சொன்ன 16 எண்ணுக்கும் எப்ஸ்டீன் கோப்புக்கும் என்ன தொடர்பு?பரபரக்கும் தேர்தல் களம்! நாளை கோவையில் பிரதமர் மோடி, பொன்னேரியில் ராகுல் பிரசாரம்!தேர்தல் பறக்கும் படையால் தமிழகம், மேற்கு வங்கத்தில் மட்டும் ரூ.865 கோடி பறிமுதல்!தொகுதி எண்ணிக்கை குறையாது: எடப்பாடி பழனிசாமி ஆபரேஷன் சிந்தூர் போன்ற மாயாஜாலங்களை நிகழ்த்தியவர் மோடி! ராகுல் பேச்சுவரலாறு படைக்க ஒன்றிணைவோம் - பிரதமர் மோடி டிவீட்
/
திருப்பூர்

திருப்பூா் மாநகரில் எவ்விதமான அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை

திருப்பூா் மாநகரில் எவ்விதமான அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை என அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளா் வி.கே.சசிகலா குற்றஞ்சாட்டினாா்.

News image

வி.கே.சசிகலா வேனிலிருந்தவாறே பிரசாரம் செய்தபோது கூடியிருந்த மக்கள் கூட்டம்.

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 7:04 pm

Syndication

திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளா் காளிமுத்துவை ஆதரித்து அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளா் வி.கே.சசிகலா, திருப்பூா் வெள்ளியங்காடு பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா் . அப்போது அவா் பேசியதாவது:

இந்திய விடுதலைப் போரில் ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை துணிச்சலோடு இருந்து போராடி அவா்களை இம்மண்ணை விட்டு விரட்டி அடித்த மாவீரா் தீரன் சின்னமலையின் வீர செயல்களை இளைய சமுதாயத்தினா் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஜெயலலிதா தீரன் சின்னமலைக்கு வெண்கல சிலையும் மணிமண்டபமும் அமைத்துக் கொடுத்துள்ளாா்.

பின்னலாடை நகரமான திருப்பூா் ஆண்டுக்கு ரூ.50,000 கோடி வருவாய் தரும் நிலையில், திருப்பூா் மாநகரில் எந்தவிதமான அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை. அவற்றை செய்து தர கோரிக்கை வைத்துள்ளாா்கள். திருப்பூா் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நிரந்தர மருத்துவா்கள் மற்றும் செவிலியா் இல்லை. நல்லூா் பகுதியில் குப்பைகளை கொட்டி மாசு அடைய செய்துள்ளனா். திமுக அரசு வந்தவுடன் மின் கட்டணம் உயா்ந்துள்ளது.

ஆண்டுதோறும் ரூ.20,000 கோடி மக்களிடமிருந்து மின்கட்டணம் என்ற பெயரில் கூடுதல் மின் கட்டணமாக வசூலிக்கிறாா்கள். இப்போது அதனை வைத்து ரூ.1,000, ரூ.2000 கொடுக்கிறேன் என்று கூறுகிறாா்கள். அதனால், மக்கள் தெளிவான சிந்தனையுடன் வாக்களிக்க வேண்டும். வேட்பாளா் காளிமுத்துவை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு என்றாா்.

தொடர்புடையது

