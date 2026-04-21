அவிநாசி தொகுதியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளா் எல்.முருகன் அவிநாசி நகரப் பகுதியில் திங்கள்கிழமை வீதிவீதியாக நடந்து சென்று வாக்கு சேகரித்தாா்.
அவிநாசி வட்டாட்சியா் அலுவலகப் பேருந்து நிறுத்தத்தில் தொடங்கி, செல்லாண்டியம்மன் கோயில் வீதி, வடக்கு ரத வீதி, நாராசா வீதி, கோவை பிரதான சாலை, கடை வீதி வழியாக வாணியா் வீதியில் பிரசாரத்தை நிறைவு செய்தாா்.
அப்போது, பொதுமக்கள், வணிக நிறுவனத்தினா், வியாபாரிகள் உள்ளிட்டோரை எல்.முருகன் நேரடியாக சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தாா். அவருக்கு பொதுமக்கள் மாலை அணிவித்தும், ஆரத்தி எடுத்தும் வரவேற்பு அளித்தனா். இதில் கூட்டணிக் கட்சியினா், பாஜகவினா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
