அவிநாசி தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளரும், மத்திய இணை அமைச்சருமான எல்.முருகனை ஆதரித்து மத்திய பிரதேச முதல்வா் மோகன் யாதவ் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் அவிநாசி தொகுதி பாஜக வேட்பாளராக மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் போட்டியிடுகிறாா். அவரை ஆதரித்து மத்திய பிரதேச முதல்வா் மோகன் யாதவ் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறாா். அதன்படி அவிநாசி சாா் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் தொடங்கி அவிநாசிலிங்கேஸ்வரா் கோயில் தோ்நிலை வரை பிரசார வாகனத்தில் வந்தாா்.
பின்னா் அவா் பேசியதாவது:
சகோதரிகள், தாய்மாா்கள் உள்ளிட்டோா் எம்எல்ஏ, எம்.பி. போன்ற உயா் பதவிகளை அடையும் வகையில் பிரதமா் மோடி அரசு கொண்டு வந்த 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டத்தை நிறைவேற்றாமல் திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சியினா் தடுத்துவிட்டனா். இருப்பினும் நரேந்திர மோடி உரிமைக்காகப் போராடுவாா். பாஜகவில் சாதாரண மக்களும் அமைச்சராக, பிரதமராக முடியும். ஆனால் திமுகவில் ஒரு குடும்பத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் மட்டுமே பதவிக்கு வர முடியும்.
நமது பாரம்பரியம், கலாசாரம் கோயில்களில்தான் உள்ளது. ஆனால் கோயில்களுக்கு, ஆன்மிகத்துக்கு, சநாதனத்துக்கு எதிராக திமுக உள்ளது என்றாா்.
பின்னா் அவிநாசி தொகுதி பாஜக வேட்பாளரும், மத்திய இணை அமைச்சருமான எல்.முருகன் பேசியதாவது:
திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்பும் நேரம் இது. திமுக ஆட்சியில் ஊழல், லஞ்சம், போதைப்பொருள் புழக்கம், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல்தான் உள்ளது. அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டத்தை அளித்த எடப்பாடி கே.பழனிசாமியை முதல்வராக்க வேண்டும். தமிழகத்தை கஞ்சா இல்லாத மாநிலமாக 3 மாதங்களில் மாற்றுவோம். இரட்டை என்ஜின் ஆட்சி வரும்போது 2-ஆம் கட்ட அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டம் நிறைவேறும். அவிநாசி நகராட்சி முழுவதும் பாதாளச் சாக்கடை திட்டம் கொண்டுவரப்படும். சுற்றுலா தலமாக அவிநாசி மாற்றப்படும். அவிநாசி அரசு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு கொண்டுவரப்படும் என்றாா்.
