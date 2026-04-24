Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
திருப்பூர்

அவிநாசியில் ஆா்வத்துடன் வாக்களித்த வாக்காளா்கள்

அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் வாக்காளா்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்வத்துடன் வாக்களித்தனா்.

News image

சேவூா் அரசு தொடக்கப் பள்ளி வாக்குச் சாவடி மையத்தில் வாக்களிப்பதற்காக காத்திருந்த பெண்கள். ~

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:46 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் வாக்காளா்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்வத்துடன் வாக்களித்தனா்.

அவிநாசி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,53,361 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இதில், 1, 21, 260 ஆண் வாக்களா்களும், 1, 32, 093 பெண் வாக்களா்களும், இதர வாக்காளா்கள் 8 பேரும் உள்ளனா். மொத்தம் உள்ள 372 வாக்குச் சாவடிகளில் காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று அமைதியான முறையில் வாக்களித்தனா். காலை முதல் மாலை வரை நடைபெற்ற வாக்குப் பதிவில் 1,10836 ஆண் வாக்களா்களும், 1,18, 621 பெண் வாக்காளா்களும், 4 இதர வாக்காளா்களும் என மொத்தம் 2, 29,461 வாக்குகள் பதிவாகின (90.57 சதவீதம்).

4 வாக்குச் சாவடிகளில் பழுதான இயந்திரங்கள்: சேவூா் அருகேயுள்ள தசராபாளையம் வாக்குச் சாவடி மையம் எண் 142 -இல் வாக்குப் பதிவு காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கியதுமே இயந்திரம் பழுதடைந்தது. இதையடுத்து, பழுது சரிசெய்யப்பட்டு 15 நிமிஷங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.

இதேபோல, புஞ்சைதாமரைக்குளம் வாக்குச் சாவடி எண் 169-இல் காலை 10.30 மணியளவில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் பழுதடைந்தது. பின்னா் பழுது சரி செய்யப்பட்டு 10.50 மணியளவில் மீண்டும் வாக்குப் பதிவு தொடா்ந்தது.

வடுகபாளையம் வாக்குச் சாவடி எண்-175-இல் பிற்பகல் 12.30 மணியளவில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரம் பழுதடைந்தது. சுமாா் 1 மணி நேரத்துக்குப் பின் மீண்டும் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. கந்தாயிபாளையம் வாக்குச் சாவடி எண் 155-இல் மாலை 5 மணியளவில் இயந்திரம் பழுதடைந்தது. பின்னா், பழுது சரி செய்யப்பட்டு 5.15 மணிக்கு மீண்டும் வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.

சேவூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச் சாவடி மையத்தில் வாக்களிப்பதற்காக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பெண்கள்.

சேவூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வாக்குச் சாவடி மையத்தில் வாக்களிப்பதற்காக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த பெண்கள்.

ஆம்பூரில் அமைதியாக முடிந்த வாக்குப் பதிவு

மேல் கோதையாறு வாக்குச் சாவடி: 12 வாக்குகளுக்காக 160 கி.மீ.பயணம்!

மதுரை மாவட்டத்தில் 3,079 வாக்குச் சாவடிகளில் இன்று வாக்குப் பதிவு!

வாக்குச் சாவடி மையங்கள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026