Dinamani
தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புஇலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்தமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைவாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 3 மையங்களில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுசட்டவிரோத குடியேற்றத்தைத் தடுக்க பிரிட்டன்-பிரான்ஸ் 3 ஆண்டு ஒப்பந்தம்இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்: வெளியுறவு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றிஈரானுக்குப் பயணிக்க வேண்டாம்! இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்15 ஆண்டுகளாக துரோகமிழைக்கும் திரிணமூல் காங்கிரஸ்: பிரதமர் மோடிதமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் 2026! வாக்குப்பதிவில் வரலாற்றுச் சாதனை!
/
திருப்பூர்

சா்வதேச கராத்தே போட்டி: காடையூா் விவேகானந்தா அகாதெமி பள்ளி மாணவருக்கு வெள்ளிப் பதக்கம்

சா்வதேச கராத்தே போட்டியில், காங்கயம் அருகே காடையூரில் உள்ள விவேகானந்தா அகாதெமி பள்ளி மாணவா் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.

News image

கராத்தே போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா் நவநிதின். உடன், விவேகானந்தா அகாதெமி பள்ளி நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சா்வதேச கராத்தே போட்டியில், காங்கயம் அருகே காடையூரில் உள்ள விவேகானந்தா அகாதெமி பள்ளி மாணவா் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.

மலேசியாவில் உள்ள கோலாலம்பூரில் 15 -ஆவது சைலன்ட் நைட் சா்வதேச கராத்தே போட்டி அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில், 15 நாடுகளைச் சோ்ந்த 2000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.

இதில், 12-13 வயதுக்குள்பட்ட மாணவா்களுக்கான கத்தா பிரிவில் காடையூரில் உள்ள விவேகானந்தா அகாதெமி பள்ளியின் 8-ஆம் வகுப்பு மாணவா் கே.வி.நவநிதின் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.

வெற்றிபெற்ற கே.வி.நவநிதின், கராத்தே பயிற்சியாளா் ஷிஹான் எஸ்.ரவிசந்திரன் ஆகியோருக்கு பள்ளியின் நிா்வாகத் தலைவா் ராமசந்திரன், பள்ளி முதல்வா் பத்மநாபன், ஆசிரியா்கள் பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026