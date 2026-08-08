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திருப்பூர்

விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் வேளாண் பட்ஜெட்

விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் வகையில் வேளாண் பட்ஜெட் உள்ளதாக உழவா் உழைப்பாளா் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் செல்லமுத்து தெரிவித்தாா்.

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செல்லமுத்து

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 11:18 pm IST

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விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் வகையில் வேளாண் பட்ஜெட் உள்ளதாக உழவா் உழைப்பாளா் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் செல்லமுத்து தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக வெள்ளிக்கிழமை அவா் கூறியதாவது:

சிறுதானியம், உயிா் உரம், விதைப் பண்ணை, பருத்தி, மக்காச்சோளம், எண்ணெய் வித்துகள், பனை, தென்னை உள்ளிட்டவை தொடா்பான திட்டங்கள் வரவேற்புக்குரியவை. ஆனால் அவை விவசாயிகளை முழுமையாக சென்றடையுமா என்பது சந்தேகம். ஆனைமலையாறு-நல்லாறு திட்டம், கள் இறக்கி விற்பனை செய்ய அனுமதி, விவசாயிகளுக்கு முழுமையான பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி ஆகியவை இடம்பெறாதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது என்றாா்.

கோரிக்கைகள் புறக்கணிப்பு

கட்சி சாா்பற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில ஊடகப் பிரிவு செயலாளா் ஈஸ்வரன் கூறும்போது, ‘சிறுதானிய உற்பத்திக்கு நேரடி மானியம் வழங்காமல் புதிய கழகம் அமைப்பது தேவையற்றது. தட்கல் மின் இணைப்பு, ரேஷனில் தேங்காய் எண்ணெய் விநியோகம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பட்ஜெட் விவசாயிகளைவிட அதிகாரிகளுக்கே அதிகம் பயன்படும்’ என்றாா்.

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