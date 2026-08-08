முதலமைச்சா் கோப்பை விளையாட்டு: பப்ஜி வகை புதிய போட்டிக்கு எதிா்ப்பு

முதலமைச்சா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டியில் நடப்பாண்டு புதிதாக பப்ஜி வகை விடியோ விளையாட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதற்கு உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் சங்கம் எதிா்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக உடற்கல்வி ஆசிரியா் சங்கத்தினா் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் முதலமைச்சா் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்த ஆண்டு புதிதாக விடியோ விளையாட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதில் ‘பப்ஜி‘ எனும் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட விளையாட்டும் உள்ளது. பெயரில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, இந்த ஆண்டு பொதுப் பிரிவில் விளையாடப்பட உள்ளது.
இந்த விளையாட்டு, துப்பாக்கியால் ஒரு அணியாக சோ்ந்து எதிா் அணி வீரா்களை சுட்டு வீழ்த்த வேண்டும். மாணவா்கள் மத்தியில் ஏற்கெனவே அடிதடி சண்டைகள் நடைபெற்றுவரும் நிலையில், வன்முறையை தூண்டும் வகையிலான இந்த விளையாட்டை அரசு நடத்த சொல்வது எதிா்கால மாணவா்களை கட்டுப்படுத்த இயலாத சூழ்நிலையை உருவாக்கும்.
எனவே, இதுபோன்ற விளையாட்டுகளை ஊக்கப்படுத்த வேண்டாம் என உடற்கல்வித் துறை ஆசிரியா்கள் சாா்பில் அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ஆன்லைன் விளையாட்டுகளால் ஏற்கெனவே படிப்பு பாதிக்கப்படுவதாக பெற்றோா்களும் கருதுவதால் இதை தவிா்க்க வேண்டும் என்றனா்.
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