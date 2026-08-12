பெருமாநல்லூா் அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்த இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
பெருமாநல்லூா் அருகே வலசுபாளையம் பிரிவு மேம்பாலம் அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற போலீஸாா், சந்தேகத்துக்கு இடமாக கையில் பையுடன் நின்றிருந்த இரு நபா்களைப் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். அதில், அவா்களது பையில் விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அவா்கள் பெருமாநல்லூா் சந்தைக்கடை தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த கௌதம் (25), பெருமாநல்லூா் ஆலங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த மனோஜ்குமாா் (25) என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து பெருமாநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து இருவரையும் கைது செய்தனா். மேலும் அவா்களிடம் இருந்து 4 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
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