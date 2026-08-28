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திருப்பூா் மாநகராட்சியில் நாளை குடிநீா் விநியோகம் ரத்து

திருப்பூா் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக.30) குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:39 am IST

திருப்பூா் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக.30) குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித் தெரிவித்துள்ளதாவது:

திருப்பூா் மாநகராட்சிக்கு மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்றில் இருந்து 2-ஆவது, 3-ஆவது மற்றும் 4-ஆவது குடிநீா் திட்டங்களின் மூலம் குடிநீா் பெறப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேட்டுப்பாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர மின் பராமரிப்பு பணிக்காக சனிக்கிழமை (ஆக.29) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தம் செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 4-ஆவது குடிநீா் திட்டத்தில் நீா் இறைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இயலாது. எனவே, 4-ஆவது குடிநீா் திட்டத்தின்கீழ் மாநகரில் பெறப்படும் குடிநீா் முற்றிலும் தடை ஏற்படுவதால் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும் குடிநீா் விநியோகம் செய்ய இயலாது. எனவே, பொதுமக்கள் குடிநீரை சேமித்து வைத்து சிக்கனமாகவும், நன்கு காய்ச்சியும் பருக வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா்.

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