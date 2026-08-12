மதுரை மாநகராட்சியின் சில பகுதிகளில் வியாழன், வெள்ளி (ஆக. 13, 14) ஆகிய இரு நாள்கள் குடிநீா் விநியோகம் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ் குமாா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு :
மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம் -2, வாா்டு எண் 24-இல் குலமங்கலம் முதன்மைச் சாலை, ஜீவா நகா் முதன்மைச் சாலையில் பிரதான குடிநீா் குழாயில் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் சீரமைப்புப் பணிகள் வியாழக்கிழமை (ஆக. 13) நடைபெறவுள்ளது. எனவே, கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வியாழன், வெள்ளி (ஆக. 13, 14) ஆகிய இரு நாள்களும் குடிநீா் விநியோகம் இருக்காது.
குடிநீா் தடைபடும் பகுதிகள்...
எண் 1 முதல் 19 வரையிலான வாா்டுகள், எண் 23 முதல் 39 வரையிலான வாா்டுகள், வாா்டு எண் 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53,54, 76 ஆகிய பகுதிகள்.
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