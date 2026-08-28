The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
லடாக்கில் ஜம்மு-காஷ்மீர் உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளை: குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல்!முத்தரப்பு டி20 தொடர்: தெ.ஆ.க்கு அதிர்ச்சியளித்தது நமீபியா!நேபாளத்தில் சிக்கியிருக்கும் எஞ்சியுள்ள தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்புழல் காவல் நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு! நேபாள வெள்ளத்தில் 320 இந்தியர்கள் மாயம்! வெளியுறவு அமைச்சகம் அதிர்ச்சித் தகவல்!எந்தத் திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் விவசாய நிலத்தைதான் எடுத்தாக வேண்டும்! செங்கோட்டையன்திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான தடையை நீக்கக் கோரி முதல்வர் விஜய் மனு

குப்பை கொட்ட எதிா்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம்: திருமுருகன்பூண்டி நகா்மன்றத் தலைவா், உறுப்பினா்கள் கைது

திருப்பூா் மாநகராட்சிக் குப்பைகளை அம்மாபாளையம் பகுதி பாறைக்குழியில் கொட்ட எதிா்ப்புத் தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருமுருகன்பூண்டி நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்களை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

குப்பை  லாரிகளை  சிறைப்பிடித்து  போராட்டத்தில்  ஈடுபட்ட திருமுருகன்பூண்டி  நகா் மன்றத் தலைவா்,  மற்றும் உறுப்பினா்கள்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:33 am IST

திருப்பூா் மாநகராட்சிக் குப்பைகளை அம்மாபாளையம் பகுதி பாறைக்குழியில் கொட்ட எதிா்ப்புத் தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருமுருகன்பூண்டி நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்களை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி, 19-ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட

அம்மாபாளையம் பகுதியில் உள்ள பாறைக்குழியில், திருப்பூா் மாநகராட்சி பகுதியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் போலீஸாா் பாதுகாப்புடன் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.

இப்பகுதியில் ஏற்கெனவே கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு குப்பை கொட்ட எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, பொதுமக்கள், சமூக அமைப்பினா் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதையடுத்து, குப்பை கொட்டுவது கைவிடப்பட்டது. தற்போது மீண்டும் அப்பகுதியில் குப்பை கொட்டப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து திருமுருகன்பூண்டி நகா்மன்ற அவசரக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், நகா்மன்றத் தலைவா் குமாா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா். இருப்பினும் குப்பை கொட்ட எதிா்ப்பு தெரிவித்து நடைபெறும் கூட்டத்துக்கு நகராட்சி ஆணையா் ஒத்துழைப்பு வழங்காததால் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.

பிறகு நகராட்சி ஆணையா் அவசரக் கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததையடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற நகா்மன்றக் கூட்டத்தில், திருப்பூா் மாநகராட்சி குப்பைகளை திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சியில் உள்ள பாறைக்குழியில் கொட்டக் கூடாது என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதையடுத்து, கூட்டம் நிறைவுற்றவுடன் பாறைக்குழி பகுதிக்கு சென்று அங்கு குப்பை கொட்ட வந்த லாரிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது அங்கிருந்த திருமுருகன்பூண்டி போலீஸாா் அனைவரையும் கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் தங்கவைத்தனா். இதனால் திருமுருகன்பூண்டியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அதிகாரிகளைக் கண்டித்து நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் தா்னா

அதிகாரிகளைக் கண்டித்து நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் தா்னா

சிதம்பரத்தில் ரூ.18 கோடி மதிப்பீட்டில் யாத்ரீகா் விடுதி: நகா்மன்றத் தலைவா் தகவல்

சிதம்பரத்தில் ரூ.18 கோடி மதிப்பீட்டில் யாத்ரீகா் விடுதி: நகா்மன்றத் தலைவா் தகவல்

குடியாத்தம் நகா்மன்ற கூட்டத்திலிருந்து தலைவா், உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு

குடியாத்தம் நகா்மன்ற கூட்டத்திலிருந்து தலைவா், உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு

நகராட்சி ஆணையரை கண்டித்து உறுப்பினா்கள் தா்னா

நகராட்சி ஆணையரை கண்டித்து உறுப்பினா்கள் தா்னா

விடியோக்கள்

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK