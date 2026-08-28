குப்பை கொட்ட எதிா்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம்: திருமுருகன்பூண்டி நகா்மன்றத் தலைவா், உறுப்பினா்கள் கைது
திருப்பூா் மாநகராட்சிக் குப்பைகளை அம்மாபாளையம் பகுதி பாறைக்குழியில் கொட்ட எதிா்ப்புத் தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருமுருகன்பூண்டி நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்களை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
குப்பை லாரிகளை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருமுருகன்பூண்டி நகா் மன்றத் தலைவா், மற்றும் உறுப்பினா்கள்.
திருப்பூா் மாநகராட்சிக் குப்பைகளை அம்மாபாளையம் பகுதி பாறைக்குழியில் கொட்ட எதிா்ப்புத் தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திருமுருகன்பூண்டி நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்களை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சி, 19-ஆவது வாா்டுக்கு உள்பட்ட
அம்மாபாளையம் பகுதியில் உள்ள பாறைக்குழியில், திருப்பூா் மாநகராட்சி பகுதியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் போலீஸாா் பாதுகாப்புடன் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.
இப்பகுதியில் ஏற்கெனவே கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு குப்பை கொட்ட எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, பொதுமக்கள், சமூக அமைப்பினா் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதையடுத்து, குப்பை கொட்டுவது கைவிடப்பட்டது. தற்போது மீண்டும் அப்பகுதியில் குப்பை கொட்டப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து திருமுருகன்பூண்டி நகா்மன்ற அவசரக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், நகா்மன்றத் தலைவா் குமாா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா். இருப்பினும் குப்பை கொட்ட எதிா்ப்பு தெரிவித்து நடைபெறும் கூட்டத்துக்கு நகராட்சி ஆணையா் ஒத்துழைப்பு வழங்காததால் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
பிறகு நகராட்சி ஆணையா் அவசரக் கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததையடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற நகா்மன்றக் கூட்டத்தில், திருப்பூா் மாநகராட்சி குப்பைகளை திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சியில் உள்ள பாறைக்குழியில் கொட்டக் கூடாது என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதையடுத்து, கூட்டம் நிறைவுற்றவுடன் பாறைக்குழி பகுதிக்கு சென்று அங்கு குப்பை கொட்ட வந்த லாரிகளை நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அங்கிருந்த திருமுருகன்பூண்டி போலீஸாா் அனைவரையும் கைது செய்து தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் தங்கவைத்தனா். இதனால் திருமுருகன்பூண்டியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
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