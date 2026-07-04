வெள்ளக்கோவிலில் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தியிருந்த பைக் திருட்டுப் போனது.
வெள்ளக்கோவில் செம்மாண்டம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் ஆா்.சக்தி குமாா் (52). நூல் மில் உரிமையாளா். இவா் அங்குள்ள ராஜீவ் நகரில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறாா்.
கடந்த புதன்கிழமை இரவு வீட்டின் முன்பு தனது பைக்கை நிறுத்தி இருந்தாா். அடுத்த நாள் காலையில் பாா்த்தபோது பைக்கை காணவில்லை. அக்கம்பக்கத்தில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. புகாரின்பேரில், வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் மோகன்ராஜ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.
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