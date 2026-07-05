Dinamani
புணேவில் கனமழையால் இரண்டு இடங்களில் நிலச்சரிவு! ஜம்மு: பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆற்றில் சிக்கிக்கொண்ட 4 சிறுவர்கள் மீட்புசர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகம்; சச்சினின் சாதனையை முறியடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி! தமிழ்நாடு ஆளுநருடன் தில்லி பிரதிநிதி கே. வெங்கட நாராயணா சந்திப்பு! தவெகவில் இணைந்தார் முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன்! என்மீது மமதா குற்றம் சாட்டியதால் கட்சியை விட்டு விலகினேன்! சந்திரிமா பட்டாச்சார்யா பாக். கடலோரக் காவல் படை முகாமில் பயங்கரவாதத் தாக்குதல்! 30 வீரர்கள் பலி! குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு: சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கத் தடை!54,000 இளைஞர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கிய பிரதமர் மோடி! குதிரை பேரம்! முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக லுக்-அவுட் நோட்டீஸ்?
/
திருப்பூர்

அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் போக்ஸோவில் கைது

காங்கயம் அருகே அரசுப் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல்ரீதியான தொல்லை அளித்ததாக கூறப்பட்ட புகாரில் தலைமையாசிரியா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

News image

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :5 ஜூலை 2026, 1:35 am IST

Syndication

காங்கயம் அருகே அரசுப் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல்ரீதியான தொல்லை அளித்ததாக கூறப்பட்ட புகாரில் தலைமையாசிரியா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடேஸ்வரன் (58). இவா், திருப்பூா் மாவட்டம், காங்கயம் பகுதியில் உள்ள ஒரு அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில் இவா், பள்ளி மாணவிகளிடம் பாலியல் ரீதியான சீண்டலில் ஈடுபடுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது தொடா்பாக மாணவிகளின் பெற்றோா் காங்கயத்தில் உள்ள அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இதன்பேரில் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு, தலைமை ஆசிரியா் வெங்கடேஸ்வரனை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வெள்ளிக்கிழமை மாலை கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: அரசுப் பள்ளி உதவித் தலைமை ஆசிரியா் கைது

பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி: அரசுப் பள்ளி உதவித் தலைமை ஆசிரியா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

போக்சோ தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தவெக நிா்வாகி மீது வழக்கு

போக்சோ தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தவெக நிா்வாகி மீது வழக்கு

திருப்பத்தூா் அருகே போக்ஸோவில் 3 போ் கைது

திருப்பத்தூா் அருகே போக்ஸோவில் 3 போ் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

அதிமுகவில் அழுக்குகள் நீங்குகின்றன | Avadi kumar Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS

அதிமுகவில் அழுக்குகள் நீங்குகின்றன | Avadi kumar Interview | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS

குதிரை பேரம் நடக்கிறது. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை - நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

குதிரை பேரம் நடக்கிறது. அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை - நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!