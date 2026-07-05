காங்கயம் அருகே அரசுப் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல்ரீதியான தொல்லை அளித்ததாக கூறப்பட்ட புகாரில் தலைமையாசிரியா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடேஸ்வரன் (58). இவா், திருப்பூா் மாவட்டம், காங்கயம் பகுதியில் உள்ள ஒரு அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில் இவா், பள்ளி மாணவிகளிடம் பாலியல் ரீதியான சீண்டலில் ஈடுபடுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது தொடா்பாக மாணவிகளின் பெற்றோா் காங்கயத்தில் உள்ள அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். இதன்பேரில் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு, தலைமை ஆசிரியா் வெங்கடேஸ்வரனை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வெள்ளிக்கிழமை மாலை கைது செய்தனா்.
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