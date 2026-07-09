பல்லடம் தீயணைப்பு நிலைய தொடா்பு எண் அறிவிப்பு

பல்லடம் தீயணைப்பு நிலையத்தை தொடா்பு கொள்ள கைப்பேசி எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பல்லடம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் முத்துக்குமாரசாமி புதன்கிழமை கூறியதாவது:
பல்லடம் தீயணைப்பு நிலையத்தை 04255-253110 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளும்போது, இணைப்பு கிடைக்காத நிலை ஏற்படும்பட்சத்தில் 9445086317 என்ற கைப்பேசி எண்ணில் பொதுமக்கள் 24 மணி நேரமும் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா்.
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