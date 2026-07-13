தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தவெகவுக்கு விழுந்த வாக்குகள் இனி சரியும் என்று அதிமுக செய்தித் தொடா்பாளா் கல்யாணசுந்தரம் பேசினாா்.
திருப்பூா் மாநகா், மாவட்ட அதிமுக செயல்வீரா்கள் கூட்டம், அங்கேரிபாளையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. சட்டப்பேரவை முன்னாள் துணைத் தலைவா் பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன், திருப்பூா் மாநகா், மாவட்டச் செயலாளா் வேல்குமாா் சாமிநாதன், புறநகா் மாவட்டச் செயலாளா் சிவசாமி ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா்.
இதில் கல்யாணசுந்தரம் பேசியதாவது: அதிமுக ஒருபோதும் சோடை போகவில்லை. 1.35 கோடி வாக்குகளை தற்போதும் வாங்கி இருக்கிறோம். பல்வேறு காலகட்டங்களிலும் அதிமுக இனி துளிா்க்காது என்று பேசினாா்கள்.
கடந்த 2021-இல் திமுக வென்றபோதும் அதிமுக இனி அவ்வளவுதான் என்று பேசினாா்கள். 180 தொகுதிகளை வென்றவா்களின் தலைவரே இன்று வெற்றி பெறவில்லை.
தவெகவுக்கு விழுந்த வாக்குகள் இனி சரியுமே தவிர வளராது. இந்த தோ்தலில்தான் அரசியல் கட்சிகளை காா்ப்பரேட் வென்ற தோ்தல். குடும்பத்துக்காக உழைக்கும் இளைஞா்கள் நம்மிடம்தான் இருக்கிறாா்கள் என்றாா்.
பொள்ளாச்சி வி.ஜெயராமன் பேசும்போது, ‘எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையின் மீது அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தோடு உழைத்தவா்கள் என்பதால், அதிமுகவை எந்தக் காலத்திலும் எவருடைய துணை அமைப்பாகவும் மாற்ற முடியாது. மீண்டும் அதிமுக அரியணை ஏறும்’ என்றாா்.
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